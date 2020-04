Nous voici en 4ème semaine de confinement avec école à la maison et télétravail. Depuis les annonces de contrôle continue pour la baccalauréat et le brevet, la pression retombe

Confiné(e)s avec les enfants : le DIY pour Do It Yoursell

Si vos ados sont diplômés avec la mise en place du contrôle continu, la donne change pour l'organisation de l'école à la maison. Le temps accordé aux révisions n'a plus lieu d'être. Il reste à assurer le travail quotidien si ils retournent à l'école en cours de 3ème trimestre.

Cap sur le Do It Yourself

Voilà des activités à faire en famille. Elles occupent le temps, permettent de transmettre des valeurs de récupération, d'apprendre plein de choses et de faire des économies.

Il existe énormément de sites le DIY do it yourself. Vous pouvez des bracelets fait avec des épingles et des mini-perles, la recette du bounty maison, un porte monnaie fait avec une brique de jus de fruits, des pompoms en laine, des boules de déco en papier magnifiques....

Voici une sélection de mes préférés :

Des idées de décoration

Des envies de printemps

Du temps pour se bichonner et se faire des masques pour un instant mère-fille complices ici