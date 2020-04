Confiné(e)s avec les enfants : des vacances de printemps inédites

Il y a ceux qui confinent avec des ados, ceux qui sont avec des plus petits. Ce n’est pas la même attention, ni les mêmes tensions, bien sûr, mais tout le monde vit ses hauts et ses bas.

Bilan à la veille des vacances ? Il y avait ceux et celles qui savaient que ca serait dur d’être H24 en famille et qui ne sont pas surpris et ceux qui finalement se fatiguent à l’usure même s'ils partaient du bon pied.

Dans quelle catégorie de parents vous situeriez-vous ? Les épuisé(e)s qui ont tout mené de front, sans rien lâcher ? Les débordé(e)s, submergé(e)s, dépassé(e)s ?

Et si ces vacances étaient une aubaine pour récupérer ou reprendre doucement la vie de famille en main.

Reprendre doucement la main

Ca pourrait être la mise en place de la charte du confinement. Les rôles de chacun, les horaires de coucher de lever, les tours de repas, de ménage, de lessive. Les enfants en vacances peuvent, du coup, en faire un peu plus. Le temps d’écran pour qui et à quelle heure, dans quelle pièce ? Essayez de reprendre doucement la main, en négociant avec les enfants sur ce qui vous tient à coeur dans l'organisation et l'ambiance de la maison.

Relâcher la pression

Pour ceux et celles qui ont réussi à tout tenir, desserrez les principes du confinement.

Surtout, redonnez de la liberté aux ados qui doivent être en manque. Vous pourriez arrêter les repas tous ensemble, tout le temps. Peut-être peuvent-ils peuvent déjeuner en mode virtuel avec leur copains ? Proposez de sortir la tente dans le jardin puisque le beau temps est avec nous et envoyez les enfants en camping. Imaginez, si c'est possible, une pièce pour faire leurs sport, organiser une fête virtuelle, se vautrer dans les canapés.

Vous pourriez aussi mettre en place des diners réservés aux parents qui ont besoin de se retrouver en tête à tête.

Et surtout, essayez de remettre de la légéreté dans les repas tous ensemble. Le temps des vacances : interdiction de parler des sujets qui fâchent. Imaginez des soirées à thème : ce soir on mange avec les mains ou demain on pique nique dans le salon ou le jardin.

Et puis à nous les adultes de nous ressourcer : faire la liste de ce qui est possible de faire dans ce qui nous fait plaisir et donner plus de temps à ces activités, chacun pour soi, chacun dans son coin.

Enfin, profitez de l’occasion pour vous mettre au yoga, à la médiation, à la zen attitude. Les applications et autres cours en ligne de manquent pas. C’est le moment ou jamais non ?