Confiné(e)s avec les enfants : on ne lâche pas le poisson d'avril

Un jour spécial

Google a interdit à ses salariés les blagues par respect envers les gens qui se mobilisent et ceux qui souffrent. Les médias feront aussi profil bas cette année sur la fausse info du premier d’avril.

Mais pour nous, confinés à la maison, ce premier avril 2020 peut rester un jour de joie, de gaîtée, de petites farces et attrapes.

Un peu de sérieux d'abord, pour les ados, pour leur culture générale, il y a beaucoup de vidéos et de sites sur l’histoire du 1er avril. Cette tradition remonte au 16ème siècle. Le roi Charles 9 décide que le 1er janvier sera désormais le 1er jour de l’année, et non plus le 1er avril qui restera le jour où l’on se fait quand même des petits cadeaux et des farces.

Des idées pour tous

Aujourd'hui, donc, activité toute trouvée : fabriquez vos poissons en atelier ou en solo caché dans les chambres et, en mode commando, accrochez les dans le dos les uns les autres.

J'ai découvert sur le site teteamodeler.com des idées pour faire de magnifiques poisson en Kirigami, l’art de sublimer le papier.

Vous pouvez aussi trouver ce qui pourrait faire office de bocal à poissons et le remplir de petits poissons avec une blague sur le dos de chaque poisson : exercice de lecture à haute voix.

Vous pouvez aussi réviser vos classiques avec la chanson des petits poissons :

Et sinon, c'est le moment de ressortir les blagues à deux balles : les coussins péteurs, les autres araignées en plastique à laisser trainer. Vous pouvez remplacer les piles de la télécommande par un petit poisson en papier plié, mettre du papier journal en boule au fond des patins, du scotch sur le récepteur du téléphone portable ou sur le détecteur de la télécommande.

Enfin, les enseigant(e)s pourraient aussi envoyer des exercices de niveau CP à leur collégiens ;) pas l’inverse, bien sûr, pour ne pas les stresser.

Allez bon premier avril à tous ... On ne lâche rien ;)