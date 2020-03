Confiné(e)s avec les enfants : sortez les doudous

Du sport avec les doudous

Travail des abdos et de la souplesse. Couchez vos enfants dos au sol sur un tapis , mettez à leurs pieds les doudous, à prendre entre les pieds et amener dans un bac situé au dessus de leur tête.

De la course dans l'appartement ou dans la maison, imaginez une opération spéciale de confinement de tous les doudous dans une pièce. Vous chronométrez l'équipe d'urgence qui doit intervenir, chaque jour, pour protéger les doudous.

Des jeux de reconnaissance

Le jeu des silhouettes

Prenez plein de doudous, dessinez leurs contours sur une feuille. Votre enfant doit associer le doudou et le dessin. Sur les papiers des silhouettes ? Dessinez le décor qui va avec le doudou. Vous pouvez aussi utiliser vos livres ou votre téléphone avec des photos d’animaux pour que votre enfant associe l’image du doudou à l’animal réel.

Les doudous en kit

Une autre idée que j’adore mais là il faudra épargner le doudou préféré de votre enfant (promis!) et aussi avoir un peu de stock de doudous "sacrifiables". L’idée est de démantibuler joyeusement mais proprement, les doudous que vous avez. Vous défaites les têtes, les bras, les jambes. Vous recousez pour que la matière, à l’intérieur, ne s'échappe pas. Vous posez des scratch dessus. Deux options s'offrent aux enfants : reconstituer l'animal d'origine ou confectionner l'animal le plus loufoque avec une tête de chien et des pattes de tortue.

Des jeux pour imaginer

L'imagination des enfants étant débordante, vous pouvez aussi proposer des espaces où ils se raconteront des histoires :

- imaginer une pièce de théâtre "la journée des doudous confinés".

- faire l’école aux doudous installés en rond autour de votre enfant avec son tableau ou un classeur de maitresse. Et si vraiment vous voulez jouer... vous faites aussi l'élève ou l’inspectrice de la maitresse :).

- jouer aux docteurs de doudous. Votre enfant fait le médecin et vous emmenez le doudou en consultation.

Voilà une base pour imaginer d'autres jeux. Et surtout, n’oubliez pas : en matière de jeux, on n'impose pas à un enfant. On suggère, on suscite, on intrigue. A nous d’être plus malin pour qu’ils oublient que les copains leur manquent.