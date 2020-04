Confiné(e)s avec les enfants : y'a urgence à se détendre

Les différents psychiatres et psychologues, interrogés sur les plateaux télé et radio le week-end dernier, avaient prévenu : la troisième semaine sera dure à vivre pour les confiné(e)s. La solitude et l'isolement pour certains, la vie enfermée à plusieurs pour d'autres, le manque des amis, l'absence de contact avec les collègues et les copains de l'école, chacun a pu éprouvé cette semaine les limites du confinement, même avec un moral d'acier.

Ces mots sont tout particulièrement destinés à ceux et celles qui avaient, avant le confinement, une charge mentale déjà élevée. Charge mentale qui ne s'est, malheureusement, pas allégée avec le télé-travail, l'école à la maison, le stress des courses, l'aide à nos anciens, et parfois l'inquiétude pour nos proches. Alors ajoutons à notre charte du confinement, une nouvelle ligne : la journée "On s'en fout". Vous pourriez aussi l’appeler « La journée à rien faire » selon le concept hollandais « Niksen». Les italiens diraient « Il dolce farniente», les danois appelleraient ça « Le hygge». Si vous êtes nés dans les années 70, vous diriez " La journée à glander" et les ados d'aujourd'hui disent " La journée à chiller".

Alors bien sûr, on ne s'en fout pas de se laver les mains, de sortir avec autorisation, de respecter les restrictions. Lors de cette journée, on s’en fout juste que la maison ne soit pas bien rangée, de manger gras, de ne pas travailler. On s’en fout parce que le bac et le brevet sont annulés. Et on s'en fout si on n'a pas d’idée pour la réunion de lundi.

Depuis 3 semaines, pour toutes les familles qui garde le cap, le burn-out du confiné n’est pas loin pendant que d’autres s’ennuient peut-être à mourir. Alors à tous ceux/celles qui en font trop, le programme ce week-end, c'est lever le pied, enfermer les enfants dans leurs chambres, laisser les plus longtemps au lit, allumer la télé, laisser les manger ce qu’il veulent... mais on prend quand même le temps de leur expliquer que ce n’est possible qu’une fois par semaine !;)