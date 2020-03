Confiné(e)s avec les enfants : cap sur le cabanes

La cabane, un espace rien que pour soi

La cabane, disent les spécialistes de la petite enfance, correspond un réflexe archaïque de protection, un espace qui n'appartient qu'à soi. Et comme en ce moment, nous vivons les uns sur les autres, offrez à vos enfants la possibilité de se créer ce lieu rassurant et personnel.

Pour les ados, si vous en avez la possibilité, et si la promiscuité devient lourde, proposez leur d'installer la tente dans le jardin, d'investir une partie du garage, du grenier ou de créer une cabane au-dessus de leur lit, avec des cordes tendus et des draps.

Pour les plus petits, il y a la version confinés avec ou sans jardin. L’idée de base est quand même de les laisser imaginer et construire leur propre cabane. A l'intérieur, choisissez un lieu de la maison, proposez des chaises, une table, un arrière de meuble, un coin entre deux canapés, un drap, une couverture, une grande nappe, des cartons. Vous pouvez empiler les livres pour faire des murs, utilisez des pinces à linge pour fixer les draps, des guirlandes de Noël pour illuminer l’entrée, des lampes de poche pour éclairer l’intérieur. Et, must du must, imaginez un petit tunnel pour entrer dans la cabane. A l'extérieur, vous pouvez bien sûr tout sortir dehors. Mais c'est aussi le moment de donner une nouvelle vie à vos vieux meubles, vos bouts de bois, de tôles, vos palettes et de vous mettre à bricoler selon leurs désirs.