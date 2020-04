Restez chez soi ne va pas dire rester à ne rien faire, bien au contraire ! La preuve en surfant sur les différents réseaux sociaux où des internautes, plus ou moins connus du grand public, font appel à leur imagination et créativité pour nous inviter à rester à la maison !

Confinés et inspirés

« Restez chez soi » ou « stay at home ». Trois mots et une première vidéo pour le duo aixois French Fuse.

Il y a une semaine, les deux amis, vêtus de leurs bonnets et de leurs lunettes de soleil, mettaient en ligne cette invitation : « Nous sommes actuellement quasiment tous confinés chez nous... autant se réunir et faire une musique tous ensemble ? ». Un appel reçu cinq sur cinq par les internautes abonnés à leurs différents comptes YouTube, Instagram, Facebook… Le résultat est bluffant, il met en avant une musique et des centaines de mini vidéos venues des quatre coins de la France…

« Nous sommes en guerre ! ». Ce sont ces mots prononcés par le Président de la République, Emmanuel Macron, qui ont sûrement inspirés les membres de l’Orchestre Philharmonique de Marseille qui ont mis en ligne une vidéo dont la musique va vous rappeler une célèbre saga.

« Corona Wars » nous montre des musiciens, tous confinés chez eux mais jouant au même moment sur la musique de « Star wars ». Comme pour la fameuse saga, un texte défile à l’image pendant le générique, on peut y lire par exemple : « En ces temps d’isolement, nous, musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Marseille, tenons par cette vidéo à montrer notre soutien à tous ceux qui se battent en première ligne et qui agissent dans l’ombre ».

Les humoristes de notre région s’inspirent aussi de cette période de crise sanitaire. C’est le cas pour l’arlésien Anthony Joubert bien connu des auditeurs de France Bleu Provence. Parmi ses dernières vidéos, il y a cette parodie qui reprend la chanson « A nos souvenirs » de Trois cafés gourmands et qui devient pour l’occasion « Les cons finis ». Des paroles qui rappellent que pendant que de nombreux français restent chez eux d’autres ne respectent pas le principe du confinement…

C’est une caricature à elle toute seule ! La marseillaise Zize du panier est aussi à la maison où le temps semble être de plus en plus long même si quelques bulles permettent de profiter du temps autrement…

Enfin, autre artiste de notre région qui s’inspire du confinement pour nous faire rire : la varoise Laura Calu est dans la peau d’une maman au bord de la crise de nerfs. Une vidéo qui va faire sourire quelques professeurs…

Ils sont confinés et inspirés. La suite au prochain épisode...