Couples en confinement, comment éviter la crise?

On peut aimer quelqu’un, mais se retrouver toute la journée enfermé(e) avec elle ou avec lui, ça pose des questions que les gens n’ont jamais abordées de leur vie. Pour nous aider à y voir plus clair, Isabelle Wagner a invité Diana Odon Baylac, Psychologue et spécialiste des relations de couple.

Couple confiné, attention danger!

Quand on est enfermé en couple, cultiver une vie intérieure en créant une bulle solitaire est vital. Même si c’est la bulle d’un livre ou d’un simple casque audio quand la promiscuité est grande. Les couples modernes n’ont jamais vécu ça. Pour la plupart d'entre nous, rester enfermé est un fonctionnement qui est aux antipodes de la manière dont on vit d'ordinaire. la plupart d'entre nous avons une vie tournée vers l'extérieur. Aujourd'hui on doit passer 24H/24 ensemble, donc ça signifie qu'il faut s'adapter et mettre en place des choses qui font que ça va se passer le mieux possible . Diana Odon Baylac, Psychologue et Psychothérapeute à Bordeaux donne quelque clés au micro France Bleu d'Isabelle Wagner.

"Etre à l'écoute de soi d'abord pour mieux comprendre sa compagne ou son compagnon et faire preuve de bienveillance" Diana Odon Baylac Psychologue à Bordeaux.

Ca passe ou ça casse

En Chine où la majeure partie de la population sort d’un confinement total de très longues semaines, le journal local Global Times a annoncé une augmentation du taux de divorce depuis la fin des mesures d’isolation. En France, depuis l’annonce de d’Emmanuel Macron, l’humour va bon train sur la toile concernant le potentiel taux de séparation chez les couples "enfermés ensemble 24 heures sur 24". A l'inverse pour un couple fusionnel le bonheur est parfait à l'image de ce que vit Muriel en Dordogne.

"On fait plein de choses ensemble. Ca fait 39 ans qu'on est ensemble et moi je trouve ça formidable!" Muriel depuis "Le Bugue" en Dordogne

Sans être fusionnel on peut être amoureux de l'être qui partage votre vie tout en vivant dans 40 m2, comme Laetitia, quartier Bacalan à Bordeaux, un petit balcon pour seule issue...c'est déjà plus compliqué en terme de gestion d'espace. Découvrez les conseils de Diana Odon Baylac.

