Cuisiniers, sportifs, bénévoles ou cinéastes, ils ont fait bouger 2018 et vont faire vibrer 2019 !

Des Francs-Comtois formidables en 2018 et qui ont plein de projets pour 2019 : rencontre avec Pauline Donna Fessler, coordinatrice de l'association Val d'Oye, Alexia Burr, sportive de haut-niveau, Alexis Hugel, chef de restaurant et Damien Roze, réalisateur.

Franche-Comté, France

A l'occasion des fêtes de fin d'année France Bleu Belfort Montbéliard vous propose une émission spéciale avec les femmes et les hommes qui ont marqué 2018 en Franche-Comté ! Vous les écoutez chaque matin à 8h10 et nous avons sélectionné quatre d'entre eux pour nous raconter leur année, nous dévoiler leur projets pour 2019 et partager leur engouement et leur optimisme concernant l'avenir de notre région.

Les invités de ce samedi 29 décembre

Pauline Donna Fessler, coordinatrice de l'association Val d'Oye, une des plus grandes associations du Territoire-de-Belfort

Alexis Hugel, chef du restaurant Le 1190 à Giromagny, qui cuisine les produits locaux dans l'intégralité de ses menus

Alexia Burr, grande passionnée de sport qui participe au Raid Amazone 2019, une grande aventure humaine à l'autre bout du monde

Damien Roze, réalisateur montbéliardais qui a sorti son deuxième long métrage cette année

Au programme : de la bonne humeur, de l'échange et de optimisme pour démarrer 2019 en beauté !

