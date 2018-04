Auteur-compositeur-interprète, je suis née à Toulouse, la ville rose. J'ai commencé par chanter les chansons des autres sur les scènes françaises et à l'étranger, enregistré des chœurs pour des artistes comme Benjamin BIOLAY sur l’album "Trash Yéyé". Mais l'envie de partager mes mots, mes notes et mes émotions est devenue une évidence et aujourd’hui je me lance dans cette magnifique aventure de l’album solo ! Site officiel ici.