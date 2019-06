Découvrez l'Auvergne: le Parc animalier d'Ardes sur Couze (63)

A l'occasion des journées des espèces menacées, les 30 et 31 mai 2019, Christophe Noiseux et Jean François Pujante se sont installés à Ardes sur Couze pour un H2O en balade au Parc Animalier d'Auvergne.

Ardes-sur-Couze, France

Le parc animalier d'Auvergne: Présentation

350 animaux rares et menacés, de 65 espèces différentes sur 28 hectares, bienvenue au Parc Animalier d'Auvergne d'Ardes sur Couze.

Vous y découvrirez des girafes, des lions, des loups, des tigres, des panthères, des ours...mais aussi des animaux un peu moins connus comme le binturong ou le dhole.

Marie Demoulin, Responsable Communication au Parc animalier d'Auvergne © Radio France - Valérie Pocheveux

L'emblème du parc c'est le panda roux.

Mushu, la femelle et Ibet, le mâle sont les animaux préférés des visiteurs!

Le panda roux, animal préféré des visiteurs - Marie Demoulin - Parc animalier d'Auvergne

La visite du parc dure environ 4 heures et des points restauration et une aire de pique-nique sont disponibles sur place. Cela permet de passer une agréable journée en famille.

Le parc animalier d'Auvergne organise plusieurs nourrissages dans la journée. Cela permet de voir les animaux de plus près et de recueillir de nombreuses informations.

Les naissances 2019 au Parc animalier d'Auvergne

Bébé maki catta, né cette année au Parc animalier - Marie Demoulin - Parc animalier d'Auvergne

Ils sont nés au printemps 2019:

2 louveteaux

3 bouquetins

2 jumeaux élans

2 maki catta

1 maki couronné

Il est né le 9 juin au Parc animalier: le bébé Panda Roux.

Mushu et son petit - Marie Demoulin - Parc animalier d'Auvergne

Découvrez les premières images en photos et vidéo du bébé panda roux

Les nouveaux venus au parc cette année

Ils sont nouveaux au parc. Venez les découvrir! © Radio France - Valérie Pocheveux

Ils s'appellent: Fifi, Juan, Mango, Rafiki, Mulan, Gunter, Mushu, Rio, Charlie, Jan, Mrki et Zak. Ils viennent de rejoindre le parc animalier d'Auvergne. Présentation en photos de ces nouveaux pensionnaires.

L'Ours noir du Tibet

Ourse noire du Tibet au Parc Animalier d'Auvergne © Radio France - Gilles Buquet

Le parc accueille 5 ours noirs du Tibet: Vénus, Giovanna, Malta, Irène et Paliku. Ce sont 5 femelles.

L'ours noir du Tibet possède un collier de poils blancs autour du cou. Il vit en Asie: Pakistan, Afghanistan, Vietnam, Chine et Thaïlande.

Découverte de l'enclos aux ourses en compagnie de Jean François Pujante et Clémence, soigneuse au Parc Animalier.

Les ours sont assez actifs au parc. Ils vont dans les arbres, ils vont se baigner. Ils ont plusieurs nourrissages dans la journée pour les occuper.

L'ours noir du Tibet est plutôt petit, par rapport aux ours bruns que l'on connait.

Ils sont petits parce qu'ils ont besoin d'être bons en tout!

Ils sont agiles dans les arbres, ils courent vite au sol et ils savent nager.

C'est un animal qui peut vivre jusqu'à 35 ans en captivité. Dans son milieu naturel, il vit 25 ans.

En captivité, on peut pratiquement doubler l'âge d'un mammifère terrestre. Par contre on réduit par 2 l'espérance de vie d'un mammifère marin!

Jean François Pujante et Clémence, soigneuse au Parc animalier © Radio France - Valérie Pocheveux

Vénus ne voit presque plus rien, elle a du mal à trouver sa nourriture. Donc le matin elle a sa ration dans le bâtiment. Les ourses se disputent pour le miel, le poulet et les fruits de mer.

Dans leur enclos, les ourses mangent des feuilles, des insectes et des larves, elles grattent le sol.

tous les ans, elles font des potagers dans leur enclos

Elles font caca et ça fertilise. Et l'année dernière, elles ont bien attendu que les tomates soient rouges pour les manger! Elles ont aussi réussi à faire un plant de physalis. Leur caca est très bon fertilisant, car chaque année elles font des plants dans leur enclos!

Pour en savoir plus sur l'ours noir du Tibet.

Le Binturong

Bangka, binturong au parc animalier d'Auvergne - Marie Demoulin-Parc Animalier d'Auvergne

Le binturong ressemble à un mixte entre le chat et l'ours. C'est très agile dans les arbres et ça a un peu l'aspect d'un ours. D'ailleurs en anglais, on appelle ça le Bearcat et en malais binturong veut dire chat-ours.

Le binturong vit dans les forêts de l'Asie du Sud-Est. C'est un animal arboricole, il a besoin de la forêt pour vivre. Et malheureusement c'est une région où il y a beaucoup de déforestation. Notamment à cause de l'huile de palme. Mais aussi à cause des plantations de teck pour faire nos meubles de jardin. Et aussi à cause des plantations d'hévéa qui sert à faire le caoutchouc pour nos pneus de voitures.

Jean François Pujante, animateur de France Bleu Pays d'Auvergne et Agathe, co-présidente de l'association ABConservation © Radio France - Valérie Pocheveux

Le binturong est mieux quand il est tout en haut des arbres. Simplement parce que dans son milieu naturel, il va trouver au sol ses prédateurs: les tigres, les dholes (loups asiatiques), les panthères... Plus il est haut moins il se sent en danger. Pour le voir au Parc animalier, il faut regarder tout en haut dans les petites branches des arbres.

Le binturong est un animal sauvage. Il n'est pas du tout fait pour être captif dans un appartement ou une maison.

Mais malheureusement aujourd'hui en Asie c'est très à la mode d'avoir un binturong comme animal de compagnie. Car quand ils sont petits, c'est très joueur, c'est très mignon. C'est un peu comme un chat. Du coup, il y a un gros trafic illégal. Les trafiquants vont aller en forêt tuer les mamans, récupérer les bébés pour les vendre au marché noir.

On peut découvrir au Parc Animalier d'Auvergne, depuis janvier 2019, 2 binturongs: Bangka et Fifi.

Fifi, binturong arrivée en janvier 2019 au Parc animalier d'Auvergne - Marie Demoulin - Parc animalier d'Auvergne

Pour en savoir plus sur le binturong

Pour découvrir les actions de l'association ABconservation

Le Takin

Larissa, Marissa, Kitara, les femelles et Bao, le mâle, sont les 4 takins du parc animalier d'Auvergne. Ils partagent leur enclos avec les Markhors. Le takin vit dans les montagnes de l'ouest de la Chine ou dans l'Himalaya.

Enclos des Takins et Markhors © Radio France - Gilles Buquet

Le takin est un animal massif avec des cornes pointues et un gros caractère! Ils ne sont pas méchants. Mais en période de reproduction, le mâle va défendre ses femelles. Il frotte ses cornes sur les arbres pour montrer que c'est lui le boss. Il n'y a jamais de contact direct avec le takin. Il est considéré animal dangereux au parc.

Les Takins du Parc animalier. - Marie Demoulin-Parc animalier d'Auvergne

C'est mes stations météo quand je débute ma tournée. Quand j'arrive chez les takins, si une odeur forte se dégage d'eux. Là je sais que ça va pleuvoir! Camille, soigneuse.

Le takin sécrète une huile qui le rend imperméable quand il pleut.

Le takin est un animal massif, qui ressemble à une grosse vache ou à un gnou un peu musclé. Et pourtant il fait partie de la famille des caprinés comme le chamois ou le bouquetin.

Dans son enclos, il y a des rochers partout et il est très agile. Il peut même se mettre sur 2 pattes pour aller manger des feuilles plus hautes.

Pour en savoir plus sur le takin

Les Gibbons

Le parc animalier d'Auvergne accueille plusieurs sortes de Gibbons; des siamangs, des gibbons à favoris blancs et des gibbons à mains blanches.

Siamang avec son petit au Parc animalier d'Auvergne - Marie Demoulin - Parc animalier d'Auvergne

La gestation des Gibbons est de 9 mois comme nous. On fait tous partie de la famille des grands singes: le gibbon, le chimpanzé, le bonobo, le gorille et l'Homme.

le gibbon chante beaucoup, certains ont une poche sous le cou qu'ils gonflent.

Tous les gibbons sont menacés en Asie, à cause de la déforestation et des plantations d'huile de palme.

Avec la déforestation, les singes fuient et se retrouvent sur le territoire d"autres singes qui ne les accueillent pas très bien. De plus, ils deviennent bien trop nombreux pour la superficie du territoire. Et on va finir par ne plus avoir de forêt primaire.

Il faut préserver la forêt!

En protégeant la forêt, on sauve des gibbons, mais aussi des petits cervidés et tout un éco-système.

Pour en savoir plus sur les Gibbons: le Gibbon à favoris blancs, le Gibbon à mains blanches, le Siamang

Plan du Parc Animalier d'Auvergne - Parc Animalier d'Auvergne

