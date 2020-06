Découvrez la grille d'été de France Bleu 🌞

C'est un été qui ne sera pas comme les autres, autant se l'avouer. Le contexte nous redonne envie de sortir, de découvrir, de se balader, de se retrouver. Un goût nouveau pour la liberté s’empare de nous. Alors, à France Bleu, on a pris une grande décision. Cet été, comme tout au long de l'année, on va vous parler... de vous, de ce qui vous entoure, des richesses de votre région, des découvertes insolites à y faire. On va vous parler de ce qui fait votre quotidien.

On va vous parler de la culture aussi, ce secteur d'activité si durement touché. Théâtre, cinéma, musique (internationale, nationale et locale), spectacle vivant... Nous allons nous faire l'écho de ce qu'il se passe près de chez vous pour vous aider à ré-inventez votre été.

Et puis il y aura la musique... une programmation lumineuse, enlevée, rythmée, "dance". Plusieurs rendez-vous vous seront proposés tout au long de l'été pour vous divertir, vous rappelez de beaux souvenirs, vous faire découvrir, vous faire vibrer !

Vous êtes prêts ? Voilà ce qui vous attend.

Ecoutez nous partout en France © Getty - Sema

En semaine

Une matinale d’été pour vous informer sur les grands événements de la nuit et de la journée. Vous retrouverez également tous les éléments et services que vous connaissez et aimez : météo, trafic, horoscope…

6h - 9h : France Bleu Matin

Chaque jour retrouvez l'équipe de votre France Bleu local. Informations, services, interactivités, jeux. Toutes les équipes de votre France Bleu seront mobilisées pour vous faire passer un été 100% local, au plus proche de vous.

9h - 12h : Rendez-vous en régions

Votre France Bleu local garde la main et vous accompagne. Musique, conseils, jeux, cadeaux, informations, c'est le challenge que les 44 stations locales du réseau France Bleu vont relever tout l'été.

Pour commencer l’après-midi, une heure de détente et de jeux pour profiter des vacances tout en s’amusant.

13h - 14h : Une Heure en France l'été

Le magazine de France Bleu qui vous emmène à travers la France. Découvrez des personnalités régionales, des traditions estivales, des événements locaux avec la participation des 44 radios de France Bleu.

14h - 16h : Bienvenue en France

Que vous ayez pu partir en vacances ou pas, on voyage ensemble pour 2 heures de dépaysement total sur les lieux touristiques les plus emblématiques avec VOUS ! Une première heure autour des plus belles communes de France et la seconde autour des monuments de France. Vous serez partie prenante de ce rendez-vous puisque vous viendrez nous raconter, en direct, les lieux de vos vacances, vos coins de France préférés, vos souvenirs estivaux. Cette émission est la vôtre.

16h - 19h : "16h - 19h, c'est l'Happy Hour !"

Une après-midi à votre service pour vous permettre de vivre cet été 2020 pleinement. Divertissement, musique, jeux et bonnes idées d’activités, de loisirs pour l’ensemble de la famille et vos interventions pour nous raconter vos vacances et ce qui vous a mis de bonne humeur. A noter que certaines locales du réseau France Bleu vous proposeront un programme 100% Local.

20h - 22h30 : L’Été Pop France Bleu

De Bruno Mars à Pharell Williams, en passant par Vianney, Christophe Maé, France Bleu mixe votre soirée dans une playlist spéciale été pour vous accompagner à l’heure de l’apéro (à consommer avec modération, on vous fait confiance) et du barbecue.

22h30 - 1h : L'été de France Bleu Collector

France Bleu Collector, c'est la sélection musicale d'anthologie, préparée par les experts de France Bleu. Des passionnés de musique au service de vos oreilles qui vont vous faire monter le son de 22h30 à 01h00.

France Bleu Collectif © Radio France - France Bleu

Et le weekend

6h - 7h : Le weekend du club des lève-tôt

7h - 10h : Programmation de votre France Bleu Local

10h - 11h : Le tour des plus belles communes de France

Des guides locaux, des offices de tourisme, les meilleures applications pour découvrir nos régions, des lieux touristiques, des musées à découvrir et redécouvrir à travers les plus belles communes et Les monuments de France. Et tout au long de l’émission vous pourrez partager leurs recommandations estivales avec leurs conseils, dans leurs régions. A noter que certaines locales du réseau France Bleu vous proposeront un programme 100% Local.

11h - 12h : Embarquement immédiat

Culture générale, culture régionale, culture musicale, culture France Bleu… répondez à un maximum de questions et à la fin de l’heure celui ou celle qui aura cumulé le plus grand nombre de bonnes réponses gagne le cadeau du weekend. A noter que certaines locales du réseau France Bleu vous proposeront un programme 100% Local.

France Bleu mixe votre après-midi dans une playlist spéciale été pour vous accompagner au son 100% français.

16h - 19h : "16h - 19h : C'est l'Happy Hour"

19h - 20h : L’Été Pop France Bleu

20h - 21h : France Bleu Live Festival de l'été

En soutien aux artistes et aux festivals annulés de l’été, une heure de mix pour remettre en scène les plus beaux moments « Live » des artistes que vous aimez et que vous attendez de retrouver sur scène.

France Bleu solidaire des festivals d'été annulés © Getty - Flashpop

21h - 1h : 4 heures de musique qui font du bien !

Les Samedis, retrouvez tous les tubes Funk et Dance de "Let's Dance" pour danser devant le poste ! Et le dimanche, "France Bleu Classic Rock" va vous faire pousser les meubles et monter le son avec les plus grands standards du rock.

Cet été, la mission de France Bleu, c'est de vous accompagner que vous ayez pu partir en vacances ou non. Votre radio aura des airs de guide touristique cet été. On compte sur vous ? Nous, on sera là. Bel été sur France Bleu.