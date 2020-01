Du 13 au 17 janvier 2020 gagnez un séjour de 8 jours en TOP CLUBS au départ de Deauville.

Chaque jour le Normandie quiz vous permet de jouer, de gagner des cadeaux et de vous sélectionner pour le tirage au sort du vendredi 11h45.

Caen, France

Le séjour comprend pour 2 personnes :

Le vol Deauville/Destination/Deauville, l’hébergement en chambre double standard, les repas pension de base, les transferts, les taxes aéroports et les redevances (hors options et excursions).

Séjour au choix :

- Palma – 1 Top Clubs

- Bulgarie – 2 Top Clubs

- Croatie _ 2 Top Clubs

- Egypte – 1 Top Clubs et 1 Top Cruise

- Madère – 2 Top Clubs

- Malte – 2 Top Clubs

-Portugal – 2 Top Clubs

Séjour valable jusqu’au 31 octobre 2020 sous réserve de disponibilités, selon le calendrier des vols spéciaux TOP of travel, hors périodes de vacances scolaires toutes zones.

Ce lot ne comprend pas, les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, les éventuelles assurances, les repas et toutes prestations non mentionnée dans la rubrique « ce prix comprend », les frais de visa. »