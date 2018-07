Lac du Malsaucy, Évette-Salbert, France

Le ciel est gris au-dessus du Malsaucy ce jeudi 5 juillet 2018. Des orages sont annoncés : des Eurockéennes sans pluie ne sont pas de vrai Eurocks ! Pourtant la température ambiante monte. A 14h, on met les dernières touches, on déballe les derniers cartons, on prépare déjà les repas... sur les stands. Sur les scènes, Plage, Greenroom, Loggia et Grande scène, les groupes font leurs balances.

Ouverture des portes aux #Eurocks2018 à 17h. Bigflo & oli en balance sur la Green Room. A toute à l'heure 16h en direct sur France Bleu. pic.twitter.com/qZqFNsrBmX — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) July 5, 2018

Les festivaliers arrivent en voiture, à vélo, ou par la navette de train gratuite partant de la gare de Belfort. Stéphane Veaux les accompagne en live Facebook dans le TER. Départ à 16h jusqu'aux portes principales du site qui s'ouvriront à 17H.