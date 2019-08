FRANCE BLEU LA ROCHELLE FAIT SA RENTRÉE !

La Matinale © Radio France

Dès 6 heures Ils sont 4 pour vous réveiller ! L'équipe de la matinale France Bleu Matin Gorka Blanco François Petitdemange Jean-Luc Portes Aurélie Police

► Actu L'info Internationale, Nationale,L’info Régionale dans nos 2 Charentes, l’invité de la rédaction

L’info de votre quotidien Météo ☼ circulation 🚚 emploi

Le sport avec bien sur le rugby !

► Vie Pratique

Actu Iodé l’activité des ports, de la voile et des sports nautiques

Ecologia, les bons plans écolos !

Santé avec Sarah Longé, le guichet des services

Découvertes de notre territoire, sorties

► Humour !

Jean Yves Lafesse ! Les Chevaliers du Fiel ! Tristan !

► Jeux à gogo

« Olé bon comme tout ! » le jeu qui vous apprend le patois avec le Professeur Piqthiu

Le jeu de l'intro, ou du mot caché 🎁

La Vie En Bleu © Radio France

Dès 9 heures : Saison 3 de La Vie en Bleu !

Avec nos 2 héros Lawrence Pernet et Eric Morgane, pour accueillir les experts en vie pratique ;

Autour de la cuisine avec de gourmands et gourmets invités,

et toujours dans la bonne humeur le jeu du COUKISCACHE

Ça vaut le détour © Radio France

16 /19 heures les “Happy Hours” de David Morel !

L’actualité des loisirs, sorties et avant première cinéma, sorties spectacles,

avec des invités, une pointe d’humour, et les découvertes musicales des « Talents de l’Ouest »