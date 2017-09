France Bleu Lorraine fait la rentrée scolaire au collège Pierre-Adt de Forbach

France Bleu Lorraine fait sa rentrée des classes à Forbach ce lundi matin. Toute l'équipe de la matinale sera en direct du collège Pierre-Adt dans le quartier du Wiesberg. Emission spéciale de 6h à 9h dans cet établissement de 550 élèves, situé à 500m de l'école où Emmanuel Macron est attendu.

C'est la rentrée des classes pour 180.000 écoliers, lycéens et collégiens de Moselle. France Bleu Lorraine a choisi de délocaliser toute l'équipe de la matinale dans le hall du collège Pierre-Adt de Forbach. De 6h à 9h, Frédéric Viallet et Cédric Lang-Roth seront dans les coulisses de la rentrée, avec de la bonne humeur, de l'information, de l'info trafic, de la météo, des jeux et des invités.

Frédéric Viallet et Cédric Lang-Roth © Radio France - Frédéric Viallet

France Bleu Lorraine vous fera vive également la visite du président de la république Emmanuel Macron à l'école Louis-Houpert. François Pelleray sera en direct.