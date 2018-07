17000, France

La nuit rétrospective 80' 90' 2000' by Mr RICO c’est une fois par mois dans ce club et pour la 1ère fois en direct à la radio à l’occasion de l’anniversaire de France Bleu La Rochelle.

Une grande fête avec les noctambules habitués de "ces soirées- là", les auditeurs et l’équipe de France Bleu.



Eric Morgane aux commandes de France Bleu by Night - Matthias Garnier

- De 22h à minuit les animateurs, journalistes, techniciens et standardistes faisaient la programmation de l'émission en nous racontant leurs anecdotes de sorties nocturnes...

- Egalement de 22h à minuit, Daniel Gimeno était aux côtés d’Éric Morgane dans le rôle de "Dany l'ouvre boîte" pour nous faire vivre les coulisses de la fête avec les invités VIP.

- De minuit à 5h c’était le mix 80' 90' 2000' by Mr RICO dans la tradition de ces soirées-là :)

Réécoutez ICI cette émission inédite pilotée par Eric Morgane - France Bleu (Mr RICO).

22H-23H Les coulisses de la soirée et les choix musicaux de l'équipe de FB La Rochelle.

J’avais essayé de faire du scratching… J’en ai bousillé des diamants et des cellules… (Piqthiu le Saintongeais)

Les slows en discothèque dans les années 80... Notre fenêtre de tir pour draguer (David Morel - Animateur)

1988 mes 20 ans… les cheveux en pétard de toutes les couleurs… (Béa - Standardiste)

On connaissait les paroles par coeur et on chantait et on dansait… (Catherine Berchadsky – Journaliste)

23H - MINUIT Toujours les coulisses de la soirée et la suite des choix musicaux de l'équipe de FB La Rochelle.

J’ai choisi l’incontournable, l’indispensable, le principal, l’obligatoire, l’indétrônable... (Lawrence Pernet – Animatrice)

Je me le passais en boucle dans mon walkman K7 en allant au collège (Aurélie Police – Animatrice)

Moi y’a 30 ans y’a un truc que j’adorais faire c’était regarder les filles… (Tristan – Chroniqueur)

Je me revois comme si c’était hier impressionné devant l’écran cathodique du salon tout émoustillé… (Fred Gastine - Technicien)

Je me souviens m’être déchaîné sur le dancefloor… ma prof de math était également en boîte… (Nicolas Bertheaume – Technicien)

Minuit - 1H Session Mix 80' et LIVE de Rey Damian un de nos talents de l'Ouest

1H - 2H Session Mix 80' 90' 2000' by Mr RICO

2H - 3H Mix 80' 90' 2000' by Mr RICO

3H - 4H La suite du Mix 80' 90' 2000' by Mr RICO

4H - 5H Mix 80' 90' 2000' by Mr RICO

Découvrez l’univers de Matthias Garnier photo (matthiasgarnier.com). Merci à lui pour ces souvenirs des 30 ans de France Bleu La Rochelle.

1988 - 2018 Bon anniversaire France Bleu La Rochelle - Matthias Garnier

David Morel (Animateur) sur le Dancefloor - Matthias Garnier