France Bleu Provence - Journée Emploi 06 juin 2019 depuis le salon Jeunes D'Avenirs

Journée spéciale emploi du jeudi 06 juin 2019 présentée par Fabrice Marion est réalisée depuis l'espace AFPA en direct de Marseille au Salon Jeunes d'Avenirs pour évoquer 4000 recrutements et des centaines d'offres de formation. Rencontres avec les entreprises incontournables.

09H55 - Responsable recrutement chez Burger King

Pauline Akin est responsable recrutement équipier chez Burger King. Aujourd'hui 35 restaurants ont ouvert avec plus de 1500 collaborateurs en actions dans les restaurants de la Région Sud. Le groupe Burger King France ouvre prochainement un restaurant à Plan de Campagne avec près de 60 postes qui sont à pourvoir ainsi que de nombreux contrats saisonniers qui sont proposés cet été dans les nombreux restaurants Burger King.

10H55- Le responsable du salon AEF et la Directrice de la Mission Locale

Benoit Hercé du groupe AEF Info, est l'organisateur de la 5ème édition à Marseille du salon Jeunes d'Avenirs. Il évoque avec nous les nombreux objectifs d'un événement d'une telle ampleur. Avec 80 partenaires emploi et près de 4000 offres d'emploi qui sont proposés sur l'ensemble du salon.

Brigitte Cavallaro est Directrice de la Mission Locale de Marseille. Son équipe assure le “coaching“ sur l'ensemble du salon. Il s'agit de la coordination et l'accompagnement des nombreux visiteurs à la recherche d'une formation et d'un emploi.

11H55 - Directeur recrutement du groupe ONET

Pour finir cette journée emploi, Pierre Cerdan Directeur emploi et recrutement-ingénierie pour le grand groupe Marseillais ONET nous parle recrutement. L'entreprise propose près de 1000 postes à pourvoir chaque année dans la région Sud dans de nombreuses branches d'activités comme la sécurité, la logistique mais aussi des services aéroportuaires.