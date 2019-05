France Bleu Provence - Journée Emploi 15 mai 2019 depuis le Village des recruteurs à Aix

L'événement emploi de l'année, le village éphémère des recruteurs est au cœur de la ville, avec une cinquantaine de structures et plus de 1 000 offres d'emplois à pourvoir de 9H à 17H.

Aix-en-Provence, France

10h30 - Randstad, Lionel Saunier directeur régional

Randstad-Lionel Saunier © Radio France - Fabrice Marion

Randstad Copier

Géant de l’interim et Agence d'Emploi, Ranstad est au village des recruteurs pour proposer 370 offres d'emploi en Région Sud. M. Saunier évoque les possibilités de se former lors d'un contrat à durée indéterminé intérimaire (CDII). Il évoque aussi des recrutements et des formations de réparateurs automobile proposé avec Feu Vert, l'Afpa, le Faftt et Pôle Emploi.

10H55 - LIDL, Laure Coudre responsable des ressources humaines

Lidl © Radio France - Marion Fabrice

LIDL Copier

Le groupe LIDL avec 1600 supermarchés et 33 000 salariés est le 7ème recruteur français. LIDL propose 150 recrutements en région Sud.

11H55 - Engie Home Service, Sabrina Ragheb Responsable emploi et RSE

Engie Home Service © Radio France - Marion Fabrice

Engie Home Service Copier

Le groupe n°1 en France de service aux particuliers. Engie Home Service c'est près de 400 recrutements en France dont 30 en Région Sud exemple en maintenance et entretien de chaudière individuelle. "On recrute aussi des bricoleurs, nous nous chargeons de la formation".

15H55 - Ortec, Sophie Moretti, responsable recrutement pôle travaux pour Ortec.

Ortec © Radio France - Fabrice Marion

Ortec Copier

L’entreprise française de service à l’industrie dont le siège central est basé à Aix-en-Provence, emploi 11 800 salariés dans 50 métiers différents dans l’énergie, l’environnement, l’aéronautique, etc..

16H55 - Aglaé Events, Antoine Tallis président et fondateur du village des recruteurs.

Président Village des recruteurs © Radio France - Marion Fabrice

Président Village des recruteurs Copier

C’est l’événement emploi avec plus de 17 éditions dans 10 villes différentes. Aujourd’hui le village éphémère s’est implanté au cœur de la ville d’Aix-en-Provence. Retour sur l’événement emploi du moment. Bilan 2700 visiteurs accueillis par 47 entreprises et structures emploi-formations.

Journée emploi en partenariat avec l'Afpa