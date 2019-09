France Bleu Poitou à Châtellerault : 12 heures d'émisions en direct toute la journée de mercredi 18 septembre

Châtellerault, France

France Bleu Poitou délocalise ses émissions mercredi 18 septembre à Châtellerault . 12 heures de direct entre 7 heures et 19 heures et un programme très varié :

7H11 : Portrait d'entreprise avec Arco

7H53 : Marie-Claude ALBERT, historienne spécialiste du travail et du monde ouvrier

8H10 : Invité de la rédaction : L'association des commerçants de Châtellerault

De 9H à 10H : "Châtellerault nous accueille " avec CINDY LEMAIRE. En plateau : le maire, JEAN-PIERRE ABELIN et au programme visite des monuments emblématiques de la ville et retour sur un pan de l'Histoire locale avec nos cousins acadiens.

De 10H à 11H : "On cuisine ensemble " depuis le marché de la plaine d'OZON avec Sonia BRUNET et Marie-Luce GASSE du restaurant " La maison d'Alice"

De 11H à 12H : "On joue ensemble "depuis la brasserie de l'hôtel de ville dans le centre de Châtellerault avec Sonia BRUNET

Les émissions en direct, des invités Châtelleraudais et des visites de la ville sont au programme © Radio France

De 14Hà 15H : "A la découverte de la Manufacture" avec Karinne DUCHER et Maryse LAVRARD première adjointe de la ville de Châtellerault : balade découverte sur le skate parc, le canal et le barrage EDF, le jardin du directeur, le conservatoire et l'école du cirque.

De 15H à 16H : En direct du studio de la patinoire avec au goûter : les archives nationales de l'armement, les gribouillis de Karine, le musée auto-moto.

De 16H à 17H : Châtellerault vue du ciel avec Antoine PLOUZENNEC en direct du haut des cheminées de la Manu : Châtellerault et la rivière Vienne, Rdv dans le carillon BOLLE avec une petite surprise, du sport avec le SOC et le club d'aviron de la ville, le seul du département de la Vienne.

De 17H à 18H : "Les Fêlés du Poitou "en direct de la patinoire et en public

A partir de 18H : Tout savoir sur la saison culturelle à Châtellerault avec Antoine PLOUZENNEC et ses invités.