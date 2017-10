Frédéric Beigbeder, sa folie douce chez les kutzu de France Bleu Pays Basque.

Il a définitivement quitté Paris pour le Pays Basque mais il n'a rien perdu de sa folie douce.

Les parisiens blasés ne savent pas ce qu'ils perdent. En écoutant ce "Radio Kutzu", vous comprendrez que c'est un homme généreux que nous recevons. Un artiste avec un "A" majuscule. Écrivain, publicitaire, critique littéraire, réalisateur de films, homme de radio, de télé et de presse, il est également DJ. Il ne connaissait pas l'émission et dès la 1ère minute, il a joué le jeu.....Il a répondu aux questions "à la Ardisson", jouer au blindtest, s'est mis à poil avec le reste de l'équipe en hommage à l'une de ses émissions Tv (à poil ? vraiment ?). Bref, nous en sommes certains, vous passerez un très bon moment avec Frédéric Beigbeder et les kutzu.

Pour écouter l'émission : https://www.francebleu.fr/emissions/radio\-kutzu/pays\-basque/un\-vent\-de\-folie\-douce\-souffle\-chez\-les\-kutzu\-avec\-frederic\-beigbeder