Gagnez un séjour en Bulgarie !

Jouez avec nous pendant les fêtes et gagnez un séjour pour deux personnes en Bulgarie.

Une semaine en Bulgarie, ça vous tente ? Un séjour d'une semaine, tout compris, pour deux personnes *.

Jusqu'au 1er janvier, en participant à nos jeux au 02 43 67 11 11, vous êtes d'office qualifiés pour participer à notre tirage au sort du 3 janvier. Vous pouvez aussi venir remplir un bulletin de participation disponible à l'accueil de France Bleu Mayenne, 41 avenue Robert Buron à Laval.

Bonne chance !

Connaissez-vous les couleurs du drapeau de la Bulgarie ?

*Séjour "ENVOL ET VOUS" à Château-Gontier et "LOOK VOYAGE" pour deux personnes, comprenant le vol au départ de Nantes en formule tout inclus au Lookea Laguna Beach 3. Tirage au sort le mardi 3 janvier 2017 à 9H40 en direct avec maître Bouvet, huissier de justice.