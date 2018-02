À 40 ans, Alain Duverger réalise un rêve : sortir son premier jeu vidéo, Brakes are for loosers. Un jeu de course hommage aux ceux qui ont jalonnés son enfance. Issue de la première génération de gamers, il raconte son déclic pour le jeu vidéo et veut donner quelques conseils aux jeunes.

Montpellier, France

C'est autour d'un café, dans un open space du quartier Millénaire à Montpellier que l'on peut rencontrer Alain Duverger, entre deux sessions de travail. À 40 ans, celui qui a travaillé comme ingénieur en informatique, dans quelques studios de jeux vidéo parisiens et pigiste pour un site spécialisé, réalise un rêve de gosse : sortir son premier jeu vidéo.

Un jeu hommage aux années 80-90

Brakes are for losers (BAFL) est le premier jeu de ce gardois devenu montpelliérain d'adoption. Un jeu de course de voiture vu du dessus. "Pour les plus vieux joueurs d'entre vous, c'est un peu comme SuperSprint ou Micro Machines". Comme son nom l'indique "Les freins c'est pour les nuls" alors dans ce jeu, impossible de freiner. Pourquoi ? "Parce que quand je joue à ce genre de jeu, je ne freine jamais!" lance Alain Duverger en riant. Avec Aymeric Schwartz (sound designer et compositeur pour le jeu) et Aline Krebs (graphiste) et Julie Stuyck, le jeu se fend d'une vidéo de lancement qui sent bon le bubblegum et valorise avec élégance le sac banane. Et oui.

Le trailer hommage aux années 80 de BAFL

BAFL est un jeu de canapé, huit personnes peuvent jouer ensemble sur le même écran. "Le but est de simplement remporter le plus de courses possibles pour gagner un championnat en faisant de sales coups à ses copains bien entendu".

Montpellier "un bastion du jeu vidéo français"

Alain Duverger est descendu de la capitale pour revenir chez lui, dans le Sud : "Je suis originaire du coin mais je suis venu m'installer à Montpellier parce que c'est clairement un bastion du jeu vidéo français. J'espérais pouvoir rentrer dans le microcosme du jeu vidéo indépendant montpelliérain et j'ai réussi et c'est normal, il est très ouvert."

On rencontre des gens formidable. Il n'y a aucune concurrence, c'est ça qui est beau dans ce milieu. Alain Duverger

Le jeu vidéo, il y est venu dans les années 80... "Je fais partie de la première génération de gamers" et ce, grâce à ses parents ! "Ce sont eux qui m'ont offert ma première console de jeux, une Atari 2600. Je me souviens jouer avec ma mère, avec ma sœur. Et puis l'informatique aussi, j'y suis venu par le jeu vidéo. _Mon premier ordinateur c'était un MSX_, et je devais avoir vu WarGames le film."

Voir un clavier, un écran, interagir avec l'ensemble ça le passionne. "Mes parents nous l'ont offert à ma sœur et moi et j'ai commencé à coder."

Alain Duverger veut mettre en garde les jeunes qui voudraient se lancer dans le jeu vidéo directement après le bac. "C'est un monde avec beaucoup d'appelés, peu d'élus, et vivre du jeu vidéo c'est très compliqué. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve, mais je n'en vis pas. Pour un jeune, _il vaut mieux se former à un métier et ensuite se spécialiser dans le jeu vidéo_. Je rejoins un article d'Emeric Thoa sur le sujet (Les conseils aux étudiant NDLR)."