Il faut bien une première fois : à la ferme

Dans une ferme de Côte d'Or les taches à faire au quotidien sont très variées. Toute l'année il faut s'occuper des champs, nourrir les animaux pour faire tourner l'entreprise. Pendant une heure nous enfilons le costume d'un agriculteur expérimenté.

Bligny-le-Sec, France

Dominique GARROT vit à Bligny le Sec au milieu des vaches depuis plus de 40 ans. D'abord producteur de lait il élève désormais des vaches allaitantes et cultive des céréales pour nourrir tout son bétail. Il accepte que je lui donne un coup de bain au moment du repas de sa centaine de vaches et en plus il y a même un petit veau qui prend le biberon.

Dominique prépare le fourrage enrubanné © Radio France - Stéphane Conchon

Avant de quitter la ferme, nous nous donnons rendez vous au printemps pour semer du blé et faire du tracteur !