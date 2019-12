Il faut bien une première fois : au don du sang

Lorsque l'on donne son sang on peut sauver trois vies, et ça ne prend pas plus d'une heure. Et si on tentait l'expérience au mois de décembre, lorsque les réserves sont fragiles? Il faut bien un premier don, c'est parti.

Dijon, France

C'est juste à côté du CHU de Dijon, à la maison du don de l'Etablissement Français du Sang, que nous avons rendez vous avec le docteur Slimane. Avant de procéder au don il m'explique le parcours d'une poche de sang et m'ouvre même la porte de la chambre froide où sont stockés entre 400 et 600 poches chaque jour.

Le stock de produits sanguins © Radio France - Stéphane Conchon

Le parcours d'une poche de sang Copier

Après avoir vérifié que j'étais apte au don auprès d'un médecin, Agnès l'une des infirmières de la maison du don me prend en charge avec un grand sourire. Elle contrôle mon taux de globules rouges, me pique avec dextérité et ça y est c'est presque terminé. C'est décidé, dans deux mois j'y retourne !

Une heure pour sauver trois vies © Radio France - Stéphane Conchon

C'est l'heure du don ! Copier

Pour donner son sang à la maison du don de Dijon rendez vous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 19h00 ainsi que le mercredi et le samedi de 8h00 à 13h00.

A noter aussi d'autres collectes en Côte d'Or :

Mardi 17 décembre à Chevigny Saint Sauveur 15h à 19h30, salle du Polygone

Jeudi 19 décembre à Fontaine les Dijon de 15h à 19h30, centre Pierre Jacques

Lundi 23 décembre à Chenôve de 15h à 19h30, salle des fêtes