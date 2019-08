Il faut bien une première fois : au volant d'un poids lourd.

Chaque semaine Stéphane Conchon teste un métier, une activité et se plonge dans un domaine qu'il lui est inconnu. Rendez-vous au volant d'un camion sur les routes de Côte d'Or.

L'Auto Ecole Notre Dame de Dijon nous accueille dans son centre de formation pour chauffeur poids lourd à Longvic. Avant de partir sur les routes le moniteur me fait grimper sur un simulateur.

Attaché comme à bord d'un vrai camion - Claude Crétin

Il est important d'être concentré et de bien regarder la route car un obstacle peut surgir à chaque instant.

Comme dans un jeu vidéo - Claude Crétin

Je découvre enfin le camion que je vais conduire, plus de 4 mètres de haut pour 10 mètres de long, et me sens bien petit.

Une partie de la flotte des gros véhicules du centre de formation - Auto Ecole Notre Dame

Ça y est je tourne la clé et m'élance sur le parking avant de prendre la direction de St Jean de Losne.

Au plus près du camion © Maxppp - Maxpp

Avec un véhicule de presque 3 mètres de large le moindre écart peut être fatal. Après quelques minutes sur les routes départementales, je suis soulagé et fier de rendre le camion sans une égratignure. J'ai quand même mordu pas mal de fois le bas côté.