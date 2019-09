Il faut bien une première fois : chez un fromager

Coiffés d'une charlotte et habillés tout en blanc, rendez vous dans l'une des plus emblématiques fromagerie de Côte d'Or pour fabriquer du Brillat-Savarin. Un fromage bien crémeux et moulé à la louche.

Gilly-lès-Cîteaux, France

2019 c'est l'année des 50 ans pour la petite fromagerie Delin de Gilly les Cîteaux qui a bien grandi. Philippe Delin nous ouvre les portes du site de production d'où sortent chaque année 1800 tonnes de Brillat-Savarin.

L'entrée des artistes © Radio France - Stéphane Conchon

Présentation de la fromagerie Delin Copier

Sur la ligne de production de nombreuses machines ont été installées pour éviter trop de manutention et soulager les efforts des salariés.

Sur la ligne de production des "retourneurs" de fromage © Radio France - Stéphane Conchon

Découverte de la ligne de production Copier

Heureusement les "gros" Brillat-Savarin sont encore moulés à la louche. Simon le fromager me met au défi d'en fabriquer 48 pour la fête des fromages de Nuits Saint Georges.

Devenir fromager c'est louche © Radio France - Stéphane Conchon

Premier contact avec le lait caillé Copier

Une main pour tenir fermement la louche et la seconde dans le dos je m'attaque une bassine de 120 litres de lait caillé. La texture est fragile et ça ne sert à rien de se précipiter.

La dépose du caillé dans les moules doit être délicate © Radio France - Stéphane Conchon

Le moulage du Brillat à la louche Copier

Après avoir égoutté, le fromage est prêt à être démoulé puis affiné. Simon m'emmène en salle d'affinage pour retourner une série de Brillat. Le dos un peu en compote je suis soulagé de terminer le travail.

Pour retourner les fromages il faut être deux © Radio France - Stéphane Conchon

Dernière étape de fabrication en salle d'affinage Copier

Les 21 et 22 septembre la maison Delin sera présente sous les Halles de Nuits St Georges pour célébrer ses 50 ans à l'occasion de la fête des fromages.