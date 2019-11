Il faut bien une première fois : en cordonnier

Pour cette nouvelle expérience il nous faut un marteau qui permet de taper autant sur les semelles fatiguées que sur les idées reçues. Car on dit du cordonnier qu'il est le plus mal chaussé ou encore qu'il est en voie de disparition.

Dijon, France

Gilles, le cordonnier de la rue Pasteur à Dijon est amoureux de son métier. Il incarne aujourd'hui la 5 ème génération de cordonnier dans ce commerce incontournable du quartier Wilson où les dijonnais font entretenir leurs chaussures depuis les années 30. Gilles m'accepte dans son minuscule atelier et me guide pour redonner vie à une jolie paire de chaussures en cuir. Au programme, ressemelage et réparation du "bon-bout" à savoir le talon !

Elles ont pris la foudre ! © Radio France - Stéphane Conchon

Les outils du cordonnier

C'est le moment de (re)faire des pompes © Radio France - Stéphane Conchon

