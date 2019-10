Il faut bien une première fois : en cuisine, dans un restaurant étoilé

Un tablier, quelques légumes de saison et un assaisonnement parfait pour dresser une belle assiette. Nous voilà dans les cuisines d'un restaurant étoilé de Côte d'Or.

Prenois, France

Pour me transformer en apprenti Chef étoilé j'ai rendez-vous dans les cuisines de l'Auberge de la Charme à Prenois près de Dijon. Nicolas ISNARD et son complice David LECOMTE ont prévu de me faire transpirer.

Des sourires en cuisine © Radio France - Stéphane Conchon

Bienvenue à la Charme Copier

Depuis leur arrivée en Côte d'Or en 2008, Nicolas et David se sont limités à 25 convives dans leur restaurant qui a obtenu très rapidement sa première étoile.

Une table remarquable de Bourgogne © Radio France - Stéphane Conchon

Etre Chef...d'entreprise Copier

Une cuisine étoilé demande du temps, de l'engagement et une brigade de 14 professionnels au sein de laquelle je vais devoir me faire une petite place.

Le Chef Nicolas dans son jardin © Radio France - Stéphane Conchon

La cuisine c'est chaud ! Copier

Pour ma première assiette Nicolas me propose de dresser quelques légumes colorés sur un lit d'oignons compotés.

La main à la pâte © Radio France - Marc Cervantes

Le Chef montre l'exemple Copier

Après un bon coup de chaud pour une assiette froide le Chef acceptera-t-il d'envoyer ma réalisation en salle ?

Saurez vous reconnaitre celle du maitre et celle de l'élève ? © Radio France - Marc Cervantes

L'instant de vérité Copier

Pour découvrir la "vraie" cuisine de l'Auberge de la Charme à Prenois, rendez vous tous les jours de l'année sauf les dimanches soir, les lundis et mardis.