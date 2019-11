Il faut bien une première fois : en garçon coiffeur

C'est facile de rentrer dans un salon de coiffure et de demander une frange, des mèches ou un carré plongeant. Mais lorsqu'on se retrouve avec une paire de ciseaux dans les mains, on fait beaucoup moins le malin.

Chantal Stoerckel est coiffeuse en Côte d'Or depuis plus de 30 ans et elle adore son métier. Elle m'accepte donc avec plaisir comme apprenti chez elle, dans le Salon Roosevelt à Dijon. Chantal me présente d'abord une collection de ciseaux avec lesquels il va falloir jongler. Puis je m'exerce sur la blonde Ivy, une tête à coiffer bien docile.

Ivy la gentille tête à coiffer © Radio France - Stéphane Conchon

Première leçon de coiffure Copier

Voilà maintenant Caroline, une "vraie" cliente qui accepte de me faire confiance à condition que Chantal ne soit pas loin. Allez hop au shampoing !

Ca va la température ? - Anne Vitrey

Le shampoing Copier

Impossible de reculer, je ne dois pas trembler et ne pas couper trop court. Heureusement Chantal rattrape à merveille mes coups de ciseaux hasardeux. Pas mal le résultat non ?

L'avantage avec les cheveux c'est que ça repousse ! © Radio France - Marc Cervantes

On va couper à peu près 2 centimètres Copier

Le Salon de Coiffure Roosevelt, 2 avenue Franklin Roosevelt à Dijon, accueille les femmes, les hommes et aussi les enfants du mardi au samedi.