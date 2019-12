Il faut bien une première fois : en mécanicien

Pour réparer les voitures les mécaniciens ont toujours eu les mains dans le cambouis. Même si les nouvelles technologies ont fait leur apparition dans les garages automobiles, les mécanos doivent toujours se retrousser les manches. Pour cette première fois pas question de rouler des mécaniques.

Norges-la-Ville, France

Gaëtan Garcia a ouvert son propre garage "de campagne" à Norges la Ville près de Dijon en 2011. Il entretient et répare les voitures de toutes les marques avec son équipe de mécanos dans une ambiance très familiale. Il me propose de changer des plaquettes de frein et me confie des clés...de toutes les tailles !

Un mécano sur le dos © Radio France - David LEITEDAROCHA

La passion de la mécanique Copier

Les mains dans le cambouis © Radio France - David LEITEDAROCHA

Et si on prenait déjà rendez vous pour apprendre à faire une vidange ou à changer un joint de culasse ?