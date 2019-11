Il faut bien une première fois : pour faire le camelot à la foire

Ils donnent de la voix sur les foires et les marchés et nous vendent des gadgets dont on n'a pas besoin. Camelots pour les uns, bonimenteurs pour les autres il s'agit d'un véritable métier loin d'être facile. Pour réussir à convaincre les passants, il faut bien une première foire !

Dijon, France

Je profite de la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon pour aller enfiler un costume de vendeur de balais. Mike, camelot depuis 27 ans, accepte que je sois son assistant. En matière de balai il en connait un rayon mais dans sa carrière il a aussi été amené à vendre des équipements sportifs ou encore des presses agrumes dans toutes les foires de France. Avec Mike je suis entre de bonnes mains et même si je ne réussi pas à convaincre mes clients, nous passerons un bon moment.

Mike et son nouvel assistant ! © Radio France - Marc Cervantes

Les bases du métier Copier

Des balais du sol au plafond © Radio France - Marc Cervantes

Pour faire le ménage avec la même élégance que Mike sur la foire, il vous faudra débourser 20 euros.