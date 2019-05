"imMERsif" : à la découverte du phare de Cordouan en vidéo 360 et son 3D

France Bleu vous propose une rencontre immersive au phare de Cordouan. Avec la vidéo 360 et le son 3D binaural, partagez le quotidien de deux des gardiens, naufragés volontaires du phare de Cordouan. Une expérience inédite, une immersion plus intense et une découverte plus élargie.

Cordouan Lighthouse, Le Verdon-sur-Mer, France

Le phare de Cordouan est le seul phare en mer encore habité par deux gardiens. Il se dresse à l’entrée de la Gironde, sur un îlot très proche de la pointe de Grave. Le plus ancien phare de France encore en activité, se fait remarquer par l’ampleur de ses aménagements et la richesse de ses ornements.

Ce "Versailles de la mer" a été choisi en janvier 2019 pour représenter la France sur la liste du patrimoine de l'Unesco.

Nous avons pu passer trois jours à bord de ce bijou du patrimoine et partager le quotidien de deux des gardiens du phare, Benoît et Mathieu. Une rencontre inédite en vidéo 360 et son 3D.

Une plongée inédite au cœur du son binaural

Partez à la découverte de ce bijou du patrimoine, en vidéo 360 et son 3D.

Pour profiter pleinement de cette expérience, nous vous invitons à utiliser des lunettes de réalité virtuelle ainsi qu'un casque audio fermé. Vous pouvez aussi visionner ce documentaire sur YouTube avec une souris.

Pour prolonger cette expérience, toutes les histoires de la série "imMERsif" sont aussi disponibles en podcasts originaux, en son binaural:

"imMERsif" au phare de Cordouan Copier

Tournage au Phare de Cordouan en janvier 2019 © Radio France - Mikaël Roparz

Le son binaural, c’est quoi exactement ?

Dans la vie réelle, nous entendons en trois dimensions. Notre système auditif localise et analyse les sources sonores : nous entendons une voiture qui arrive derrière nous, en oiseau qui passe au-dessus, un chien qui aboie à droite.

C’est ce que l’on appelle le "son binaural", cela veut dire relatif aux "deux oreilles". Cela consiste à reproduire notre écoute naturelle et demande pour seul équipement un casque tout simple. Ce qui est extraordinaire avec cette technique, c'est l'immersion qu'elle provoque. Et cela ouvre un champ immense d'utilisations.

L’expertise Radio France

Tout naturellement Radio France mobilise les compétences et l’expérience de ses équipes autour du son pour explorer le son binaural et développer cette technique pour la mettre à la portée du plus grand nombre.

Avec cette technique Radio France a produit de nombreuses fictions, des documentaires.

Le dossier de presse d'imMERsif: