Indre-et-Loire : "la Boutique pour Tous" de Chambray-Lès-Tours est un vrai succès

Ouverte il y a un an au centre commercial des Perriers, à Chambray-lès-Tours, "la Boutique pour Tous" est un vrai succès. Créée à l’initiative de la municipalité et gérée par une association de bénévoles motivés, elle propose à ses adhérents des objets divers et variés. En échange d’une adhésion de 5€ à l’année, les membres peuvent venir et choisir trois objets à glisser gratuitement dans leurs cabas. Vaisselle, jouets, livres, décoration ou petit mobilier, chacun y trouve son compte !

Accessible à tous les publics, sans conditions de ressources, la boutique s’inscrit dans la logique de l’économie circulaire : recycler, réutiliser, pour ne pas jeter ! Les chambraysiens et les habitants de toute la métropole passent en effet y déposer des objets dont ils n’ont plus l’utilité et qui, après tri, seront proposés aux visiteurs. Un an seulement après son ouverture, "la Boutique pour Tous" est un succès :

350 adhérents environ, 300 visites par semaine

pour un public venant de toute la métropole, des tonnes d’objets déposés, une action récompensée par le prix Touraine Propre 2019…

La boutique pour Tous de Chambray lès Tours

Pour y participer, rendez-vous les mercredis de 10h à 13h et les vendredis de 15h à 19h, pour adhérer ou pour donner !