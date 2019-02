Jamel Debbouze et Mohamed HAMIDI en visite à Rennes sont venus sur France Bleu Armorique pour un direct

Par Christine Zazial, France Bleu Armorique

Jamel Debbouze et Mohamed HAMIDI ont des années de complicité et de complémentarité porfessionnelles, (La vache, Né quelque part..) et se retrouvent pour le film "Jusqu'ici tout va bien" qui sort le 27 février prochain; film présenté en avant première à Rennes, ce qui nous a valu leur petite visite