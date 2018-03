Kévin Chomat est en concert sur la grande scène du Fil de Saint-Étienne vendredi 23 mars à 20h30. Plus qu'un concert, c'est un véritable spectacle que vous propose le chanteur stéphanois, avec choristes, danseurs et show vidéo.

Kévin Chomat est auteur, compositeur et interprète. Il mêle sa passion pour la musique, la solidarité en s’engageant dans des associations tels que Un sourire pour Lana. Le chanteur se bat également pour la défense des droits des jeunes homosexuels. Les vidéos de ses chansons atteignent plusieurs dizaines de milliers de vue sur YouTube. Le clip de "Petite Fée" a été vu par plus de 100 000 personnes. Ses titres passent sur les radios de plusieurs pays (USA, Canada, Suisse, Italie, Luxembourg …). Ce rendez-vous est plus qu'un concert mais un véritable spectacle avec vidéos en 3D et danseurs. Kévin Chomat, Fil de Saint-Étienne, vendredi 23 mars à 20h30.

Kévin Chomat Copier

Réservation Auchan Villars, www.le-fil.com et vendredi 23 mars au Fil de Saint-Étienne, 20 Boulevard Thiers. Tarif unique : 10 euros.