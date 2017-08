L'agenda des sorties au Pays Basque

Franck Cazenave expose à Biarritz

Retrouvez l'agenda bilingue des sorties du Pays Basque et son bidouillage sonore à 8h24, 16h42 et à 18h30 sur 101.3. Une rubrique spéciale été préparée par Jokin Etcheverria. Aujourd'hui focus sur la superbe exposition de Franck Cazenave, "You're going too fast ", à l'hôtel Silhouette, 30 rue Gambetta à Biarritz. Adi egon !

Agenda Bilingue du 10 Août

Nous vous invitons à visiter la page web de l'artiste Franck Cazenave