Partez à la découverte du quotidien des plus démunis, des SDF, des sans-abris, ceux qui en cette période de grand froid souffrent particulièrement. Pour cela on retrouve Bernard Guyot dans Périgueux. Prise de son Clément Baudouin.

Depuis le lundi 05 février 2018... la Dordogne a activé son plan grand froid. Des associations existent pour fournir une aide alimentaire d’urgence aux plus démunis.

Accueil et Partage au 51 rue des Mobiles à Périgueux © Radio France - Bernard GUYOT

Le Point Chaud au 51 rue des Mobiles de Coulmiers à Périgueux (près de la Gare). (Accueil de jour de 8h00 – 11h00 et 14h30 – 17h00). Ouvert 11 demi-journée par semaine. On ne prend que les prénoms. L’association accueille 520 personnes par an soit 11 000 passages par an. Petit déjeuner offert : café, chocolat, baguette, confiture, beurre.

Catherine et Anne-Marie © Radio France - Bernard GUYOT

On peut laver le linge, le faire sécher et prendre une douche).

Geneviève Decorn et Anne © Radio France - Bernard GUYOT

Autre association: "La Bonne Soupe" 04 rue Lamartine à Périgueux

La Bonne Soupe au 04 rue Lamartine à Périgueux © Radio France - Bernard GUYOT

Des bénévoles comme Anne-Marie, Raymonde, Jean-Philippe ou encore André l’un des cuisiniers entourent le président de l'association Henri Kadi.

Des bénévoles de La Bonne Soupe autour de leur Président Henri Kadi © Radio France - Bernard GUYOT

Préparatifs des repas de 7h30 à 11h00 puis ouverture des portes jusqu’à 13h00. Restauration solidaire. On sert des repas à table le lundi, mercredi et samedi.

Préparation des sandwichs à La Bonne Soupe © Radio France - Bernard GUYOT

Sans soupe on n'est pas à "La Bonne Soupe". Là, on comprends vraiment l’expression « Ça fait chaud au cœur » !

Zaza au milieu de deux bénévoles de La Bonne Soupe © Radio France - Bernard GUYOT

Repas complet : soupe, entrée, plat chaud, fromage et dessert et sandwich pour le soir pour ceux qui le désirent.

La cuisine de La Bonne Soupe © Radio France - Bernard GUYOT

Isabelle dite Zaza ouvre chaque samedi le Bar Solidaire "Au Sourire" au 49 route de Bergerac à Périgueux (quartier St Georges). Quelle que soit votre situation (chômeur, RSA, SDF, salarié ...!!! Aucune adhésion, aucun justificatif, entièrement anonyme ! La Librairie Solidaire est Gratuite aussi tous les samedis. Les généreuses personnes qui viennent avec des dons (denrées non périssables, vêtement, livres etc) permettent par leurs dons ou par les événements qu'ils peuvent créer d’Aider les autres et de faire Vivre ce commerce de proximité. C'est GRATUIT ! Aucun frais de location du lieu.

Autre structure, l'association de soutien de la Dordogne (ASD) qui à son lieu d’accueil de jour (l'après-midi) au 61 rue Lagrange Chancel à Périgueux. L’ASD gère le 115. Quand on passe par le 115 on propose des hébergements d'urgence pour SDF (une vingtaine de places dans des chalets situés près de la Filature de l’Isle), 7 jours sur 7 en hiver. L’ASD fait aussi des maraudes tous les soirs (sauf dimanche) de 19h30 à 22h00 dans un véhicule. La nourriture arrive notamment de la Banque alimentaire située à Marsac sur l’Isle. L'après-midi l'ASD permet depuis 10 ans de distribuer des denrées alimentaires, proposer une douche et de laver et sécher son linge. Ci-dessous un local de l'ASD au 02 avenue du Général De Gaulle à Coulounieix-Chamiers.

Une des structures de l'ASD (Association de Soutien de la Dordogne) © Radio France - Bernard GUYOT

Le matin il arrive que des cours de français soient donner à des migrants.

Des migrants autour de Claire leur prof de français © Radio France - Bernard GUYOT

Des migrants de tous pays (Sahara Occidental, Afghanistan, Soudan, Azerbaïdjan etc) apprennent le français pour une meilleure insertion dans la vie quotidienne. Claire est leur enseignante. Autre association de soutien les Maraudeuses.

Des Maraudeuses de Périgueux © Radio France - Rachel

Les Maraudeuses de Périgueux est une association qui va à la rencontre des SDF le samedi matin. Rachel, Samantha, Séverine et les autres déambulent dans Périgueux pour aider les plus démunis (café, nourriture, produits d’hygiène, vêtements etc).

Rachel (Maraudeuse SDF) au côté d'un SDF © Radio France - Rachel Gourdin

Elles font un circuit qui débute au Palais de Justice pour poursuivre dans le Périgueux historique. L’enjeu de ces maraudes, ce n’est pas juste de donner de la nourriture et merci-au revoir. Il faut « maintenir le lien social ».

Une Maraudeuse propose son aide © Radio France - Rachel

Sachez qu’il existe aussi l’association « Maison 24 » dont les locaux sont aux chemins de la fontaine des malades dans le quartier St Georges de Périgueux. Depuis 2015, les bénévoles distribuent des repas chauds en soirée les mardi, jeudi et samedi, sur le parking Vésunna près de la cité administrative. L’équipe distribue de la nourriture venant de la Banque alimentaire.