L'été en Bourgogne Franche-Comté à Alesia

Guillaume Pierre sillonne la grande région Bourgogne Franche-Comté cet été, et nous propose chaque jour un site remarquable à visiter sans hésitation. Direction l'histoire avec un grand "H" en Côte d'Or au Muséoparc d'Alesia.

Guillaume Pierre visite le musée-centre d'interprétation d'Alesia, situé sur la commune d'Alise-Sainte-Reine en Côte d'Or, pas très loin de Dijon. Le Muséoparc existe depuis 2012 et attire grand nombre de scolaires, familles, curieux et amoureux des grands batailles. Celle, notamment datant de -52 avant JC qui a vu la défaite de Vercingétorix devant Jules César. Le musée propose objets antiques ou fac-similés, diorama, films, maquettes, bornes multimédia, reconstitutions de machines de guerre, et tout l'été des reconstitutions de combats entre romains et gaulois (plusieurs séances par jour : 11h/14h/16h et 17h30). Guillaume a assité pour nous à un combat et est allé poser quelques questions sur l'histoire de France aux enfants présents.

Stéphanie, guide, nous présente le Muséoparc

Guillaume ne fait pas le fier. Il est en face d'un légionnaire romain. Les reconstitutions inclus la présentation du matériel du légionnaire et du combattant gaulois, lance, glaive, bouclier... et une démonstration de combat. Mais il nous rassure, cela ne va pas jusqu'à se donner des noms à consonnance romaine.

Présentation d'une reconstitution avec un vrai légionnaire romain

Mais quelle grande bataille a eu lieu ici ? Guillaume pose la question aux enfants qui connaissent plutôt bien leur Histoire de France.. mais ont du mal à choisir entre romain et gaulois.

Les enfants ont adoré la visite d'Alesia

Démonstrations de combats entre romain et gaulois © Radio France - Guillaume Pierre

Le Muséoparc, c'est une destination sympa pour les sorties scolaires de fin d'année. L'avis d'une maîtresse d'école qui ne vient pas pour la première fois. Et les enfants ont bien préparé le sujet avant de venir.

Une sortie scolaire instructive et pour la maîtresse et pour les enfants

