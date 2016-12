L'oeil du web - Des pompiers sauvent le Père Noël

Les pompiers de Seine-et-Marne sauvent le Père Noël coincé sur un toit. Une petite fille de 10 ans chante Leonard Cohen. Cristiano Ronaldo, le footballeur au grand cœur pour les enfants syriens.

Merci les pompiers !

On dit merci aux pompiers de Seine-et-Marne, car c'est grâce à eux que le Père Noël a pu faire sa tournée normalement ! En tout cas c'est ce qu'ils nous font croire dans une vidéo publiée sur la page facebook du service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne le week-end de Noël. Une petite mise en scène du sauvetage d'un Père Noël bloqué sur un toit.

Les internautes ont visiblement apprécié le petit clin d’œil. Les commentaires s'accumulent sur la page.

Commentaires sur la page facebook du SDIS 77 - capture d'cran de la page facebook du SDIS 77

"Quand je l'ai entendu chanter Hallelujah, j'ai eu la chair de poule et les larmes aux yeux"

Une petite fille de 10 ans émeut la toile depuis une semaine. Elle s'appelle Kaylee, elle est Irlandaise et sa reprise d'Hallelujah de Leonard Cohen a ému plus de 3 millions d'internautes en une semaine. C'est à l'occasion d'un spectacle de fin d'année de son école que Kaylee se produit. La performance est, en soi magnifique mais ce qui la rend d'autant plus singulière c'est que Kaylee et ses petits camarades ne sont pas des élèves de n'importe quelle école mais de la Killard House School, dans l'est de l'Irlande du Nord. C'est un établissement spécialisé pour les enfants qui souffrent d'autisme, de difficultés d'apprentissage du langage et de la parole. "Kaylee est une enfant calme et timide" explique le directeur de l'école au média Belfast Live mais "quand elle ouvre la bouche pour chanter, il se passe quelque chose d'extraordinaire". Et il ajoute : "quand je l'ai entendu chanter Hallelujah, j'en ai eu la chair de poule et les larmes aux yeux".

Cristiano Ronaldo envoie un message aux enfants syriens

Christiano Ronaldo, le quadruple ballon d'or portugais a publié un message vidéo sur les réseaux sociaux la semaine dernière dans lequel il s'adresse directement, en anglais, aux enfants syriens victimes de la guerre. Ce court message a été vu par plus de 10 millions de personnes en quelques jours sur Facebook et quatre millions et demi sur le réseau de partage de photo et de vidéo Instagram. Il faut dire que la star du Real Madrid compte des millions de fans dans le monde et il est l'idole de beaucoup d'enfants. D'ailleurs son engagement auprès d'eux n'est pas nouveau. Il est ambassadeur de l'association Save the children depuis 4 ans. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il a fait cette vidéo car l'association a lancé un appel au dons pour les enfants d'Alep.