"L'Omnibus" de Jean-Paul Durigneux

Petit garçon Jean-Paul vivait au bord de l'eau ...Né après-guerre à Montreuil sur Mer dans le Pas de Calais à 15 km des plages du Touquet, il vécu son enfance à Attin puis à Etaples, près d'un père médecin et d'une maman fine cuisinière, tous deux parents chacun de leur côté de plusieurs enfants.

Jean-Paul est né à Montreuil sur Mer mais a vécu son enfance à Attin jusqu'à l'âge de 7/ 8 ans . Il déménage ensuite pour Etaples à côté du Touquet Paris Plage. Elève de l'école hôtelière à Grenoble , il a travaillé dans de nombreux restaurants, notamment à Paris. Au début des années 70 il ouvrit le sien entre Rambouillet et Versailles, une dizaine d'années et une belle aventure pour " La Perdriole " auréolée de 3 fourchettes noires par le Guide Michelin. Les aléas de la vie l'emmenèrent ensuite à Orléans où il devint chef de cuisine dans un hôtel, puis professeur à la chambre des métiers du Loiret pendant 4 ans. En juin 1988 il rejoignit la Dordogne et l'Ecole Hôtelière...Il y rencontra Lili sa femme, s'installa à Eyliac, dansa le Country, adora ses chats et peignit à ses heures perdues...

Jean-Paul Durignieux et Isabelle Wagner © Radio France