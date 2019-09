La foire européenne vue depuis l'Allemagne. D'Strossburier Üsstellung gsehn vùm Ditschlànd

Strasbourg, France

Heute startet die Europamesse in Straßburg – und wir stellen uns die Frage, ob diese Veranstaltung auch das deutsche Publikum interessiert. Können wir wieder mit vielen deutschen Besuchern aus Baden rechnen?

Ja, wie jedes Jahr werden auch in diesem Jahr wieder viele Besucher

aus Baden zur Europamesse kommen, denn alleine schon das Gastland

Mongolei ist hoch interessant. Für die Europamesse wird auch auf der

deutschen Rheinseite jedes Jahr viel Werbung gemacht und natürlich

hoffen alle, dass die Besucher aus Deutschland auch den neuen

Messestandort gegenüber dem „Palais de la Musique et des Congrès“

finden.

Dazu ist die Europamesse der Auftakt für eine ganze Reihe von Verbrauchermessen, die traditionell in der ganzen Region am Oberrhein nach den Sommerferien stattfinden, oder?

Genau, und dieses Jahr hat man es geschafft, die Termine dieser Messen

so zu legen, dass sie sich nicht überschneiden. Den Auftakt macht die

Straßburger Europamesse, die ja von heute, dem 6. bis zum 16.

September läuft, weiter geht es in Freiburg mit der Baden-Messe vom

14. bis zum 21. September, bevor dann die Oberrheinmesse in Offenburg

vom 28. September bis zum 6. Oktober stattfindet.

Die Besucherzahlen in Straßburg waren letztes Jahr leicht rückläufig – sinkt das Interesse an solchen Verbrauchermessen?

Nein, allgemein sind diese Messen weiterhin sehr beliebt. Natürlich

gehen die Zahlen etwas zurück, letztes Jahr in Straßburg um rund 8 %,

was daran liegt, dass immer mehr Menschen im Internet einkaufen, aber

die Animationen und Atmosphäre solcher Messen gibt es eben nicht im

Internet. Auf jeden Fall ist und bleibt die Europamesse in Straßburg

die größte dieser Messen am Oberrhein.

Und was mögen die deutschen Besucher an der Europamesse?

Da sind einerseits die rund 900 Aussteller, aber eben auch ein sehr

umfangreiches und mit einem interessanten und fast unbekannten

Gastland Mongolei organisiertes Rahmenprogramm – das Ganze in

elsässischer Atmosphäre: da kommen die deutschen Besucher gerne!