La Nouvelle Scène France Bleu Lorraine, avec les artistes lorrains toujours motivés

Privés de scène, nos artistes, musiciens et chanteurs n'en sont pas moins motivés et nous livrent quelques pépites bien inspirées. Découvrez ici leurs créations en mode confiné. At Home mais toujours créatifs, voici les artistes lorrains de La Nouvelle Scène France Bleu Lorraine.

Confinés, privés (pour la bonne cause) de répétitions et de concerts, les artistes lorrains se sont organisés pour trouver des espaces de création et de partage avec le public. Concerts live depuis leur salon, webcam pour créer, enregistrement chacun chez soi et montage à distance, voici quelques instants de musique confinée.

Tout en partage avec Roberdam

Pour Roberdam, tout est parti d'une émotion, un vague à l'âme, une petite frustration mélancolique. Confiné comme des millions de gens, il tourne en rond chez lui. Comme des millions de gens, il appelle ses potes, sa famille, prend des nouvelles plus que d’habitude. Comme des milliers de musiciens, il écrit des chansons à distance et les « balance » sur la toile, comme des cris d’amour et de solidarité. « A l’amitié et à l’amour » est plébiscité par les internautes. Roberdam leur propose d'envoyer des séquences filmées de leur quotidien, confiné ou au travail. Il reçoit plus de 300 séquences en une semaine, et branche plus d’une trentaine de musiciens pour mélanger leurs talents sur ce projet patchwork. « A l’amitié et à l’amour », création confinée et dé-confinée pour fêter les retrouvailles.

Quand ca pique avec Morik

Pour Morik, Jacques Dutronc est un peu un ovni de la chanson française. Inspiré par le rock énergique de la chanson "Le cactus" et la rime en "us", il vous propose un instant inspiré et délirant. Energique, drôle et décalé, prenez "Viral" comme un remède contre la panique. Ca vous gratte ? Ca vous pique ? Ecoutez Morik !

Bientôt d'autres artistes partagerons ici leurs dernières créations. Merci à eux. Merci à vous. France Bleu Lorraine soutient la création locale. Si vous aimez partagez.