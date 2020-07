Maxime Cornet et Laura Richard, sont déjà les gérants de 2 clubs de fitness We Fit, leur franchise, leur a proposé de prendre la gestion d'un autre site à Loches, et ils l'ont accepté après avoir été séduits par la ville, son potentiel et son environnement

La relance éco: A Loches, on se met au sport après le confinement avec Maxime Cornet et Laura Richard

Maxime Cornet, ne constate pas de difficultés particulières à l'ouverture de ce nouveau club de fitness We Fit, ils ont mis en place les mesures nécessaires pour rassurer les clients en limitant l'accès et en fermant les vestiaires et malgré la situation actuelle post-covid, l'ouverture semblait être attendue.

L'ouverture qui était toutefois prévue le 23 mars, a été retardée, et le club We Fit de Loches à ouvert ses portes depuis le 2 juin, Maxime Cornet le revendique: "ici, on s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de se remettre au sport ou les sportifs aguerris de 16 à 90 ans."

Dans ce club, les clients disposent d'un accès libre, aux machines et aux appareils de cardio-training, des cours collectifs et individuels sont aussi proposés, et de programmes personnalisés peuvent être mis en place en fonction des besoins et des objectifs des clients.