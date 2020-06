La relance éco : Benjamin Jalon, créateur de Qastia Coworking en pleine adaptation

Parisien d'origine et arrivé en Touraine pour des raisons familiales, Benjamin Jalon est consultant informatique. En arrivant dans la région, il s'est investit en créant un espace de coworking au cœur de sa commune de Preuilly-sur-Claise.

Il a été séduit par la région et veut aujourd’hui s'y investir pleinement. Benjamin Jalon, à vécu et fait toute sa carrière à Paris, avant de poser valises en Touraine, à Preuilly-sur-Claise, suite à la mutation de son épouse. Conquis par l’accueil et impressionné par les infrastructures de la commune il assure que désormais rien ne pourrait le faire revenir vivre dans la capitale.

Son métier c'est celui de consultant pour des projets informatiques auprès de grandes sociétés françaises et internationales avec qui il travaille à distance. Avec un objectif, celui de "créer une communauté d'experts techniques pour dynamiser la région, dans le secteur des nouvelles technologies" explique-t-il.

Parallèlement, il à crée et ouvert a Preuilly-sur-Claise, un espace de co-working, Qastia Coworking qui accueille à nouveau indépendants et télétravailleurs depuis quelques semaines. Benjamin Jalon aimerait séduire à la fois des parents qui ont besoin d'un lieu dans la commune pour travailler, mais aussi "des experts spécialisés dans le monde de l'informatique et des réseaux".

Mettre en commun nos expériences et partager nos connaissances

Au sein de Qastia Coworking, les évolutions vont continuer. Les espaces existants de 70 m² devraient prochainement être agrandis. Ils ont déjà été aménagés et adaptés pour de bonnes conditions d'accueil dans la situation sanitaire actuelle.