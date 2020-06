La relance éco: Benoit de la Mothe, créateur de la société 1ndis

Fourniture de masques et de gel hydro-alcoolique

Cette période de Covid 19, à été riche en activité pour la société 1ndis, plateforme de négoce, de stockage et de distribution de matériel médical spécialisée, qui ne travaillait principalement qu'avec les cliniques et les hôpitaux.

1ndis a repensé et ré-orienté son modèle économique en proposant aux entreprises de re-démarrer leur activité avec le strict respect des gestes barrière et mesures sanitaires, en leur fournissant des masques et du gel hydro-alcoolique.

Forts d'une collaboration avec le président de la CCI Touraine, un dispositif à été mis en place rapidement, avec les difficultés que cela a pu entrainer, avec d'une part un volume d'affaires qui a littéralement explosé pour faire face a une demande importante, il y a eu aussi de nouveaux intermédiaires à gérer et des couts de transports qui ont compliqué le quotidien, la plupart de ces masques étant produits en Asie.

Toutefois Benoit de la Mothe, voit l'avenir de façon plutôt confiante et confirme une nouvelle fois que cette période de crise leur a permis de se ré-inventer commercialement, avec de nouvelles idées et de nouvelles opportunités.

Fourniture de masques et de gel hydro-alcoolique © Getty - witalak villette

Il est toujours possible pour les entreprises de s'adresser à 1ndis, pour se procurer des masques et du gel hydro-alcoolique.