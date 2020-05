La relance éco: David Melliand, audio-prothésiste indépendant à Joué-lès-Tours, St-Cyr-sur-Loire et St-Avertin

Ouverts depuis 2009, David Melliand et son équipe d'audio-prothésistes, sont à votre écoute pour vous accompagner et vous aider à choisir les meilleures options auditives pour votre bien-être

David Melliand, est audio-prothésiste indépendant, il est le créateur de plusieurs centres "A l'écoute" à Joué-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire et Saint-Avertin, ouverts depuis 2009.

Les centres ont rouvert depuis le 12 mai dernier avec des mesures spécifiques d’accueil, le respect des gestes barrière, et des horaires de rdv espacés et adaptés pour éviter, tant que faire se peut, que les patients se croisent, leur patientèle faisant partie des groupes à risques, l'objectif étant de garantir la sécurité de leurs clients et de leurs employés.

A l'écoute - Charlotte Boisseau

David Melliand a été le seul à continuer l’activité pendant le confinement, pour répondre aux dépannages d'appareils en boutique, il s'est aussi rendu au domicile de ses clients pour intervenir dans le cadre d'urgences liées au bon fonctionnement des appareils et avec le strict respect, là-aussi des gestes barrières.

Reprendre le contact en entendant correctement ...

David Melliand est plutôt confiant et voit l'avenir de façon encourageante et positive, et pense ou espère que "les gens" vont se recentrer sur leur bien-être, et leur santé.