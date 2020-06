La relance eco: Gaëtan Evrard, chef étoilé du restautrant l'Evidence à Montbazon

Comme tous les restaurateurs Gaëtan Evrard, a fermé son restaurant l’Évidence, le 16 mars dernier, il a décidé de ne pas le rouvrir avant le mois de septembre compte tenu des différentes mesures Covid obligatoires à respecter, en soulignant également l’interdiction d'utiliser la climatisation, là, ou aucune information bien précise n'a été donnée.

Le confinement s'est toutefois bien passé, avec son épouse et ses 2 enfants de 6 et 11 ans, le rythme n'a pas été le même et il a fallu se réinventer au quotidien.

Gaétan Evrard à décidé d’entreprendre des travaux, prévus de longue date dans son restaurant, puisqu'il n'envisageait pas le fermer une nouvelle fois pour les réaliser, il en profite aussi pour revenir à ses premières amours avec des prestations de consulting et une offre chef à domicile qu'il affectionne tout particulièrement.

Ce sera aux professionnels, de rassurer leur clientèle

Cuisine et plaisir © Getty - Timmer Lise / EyeEm

Le chef Gaétan Evrard, n'ose pas trop se prononcer sur l'avenir des restaurants, certains de ses collègues souffrent actuellement du manque de clientèle, -"ce sera aux professionnels de tout faire rassurer leur clientèle", et pense qu'en septembre, le secteur devrait retrouver un rythme normal.