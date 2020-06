Jean-Jacques Bloin a ouvert le premier parcours de golf en intérieur, l'objectif se faire plaisir et aussi découvrir et faire découvrir cette activité

La relance éco: Golf et vous, le premier golf indoor en Touraine

Golf et vous

Golf et vous, est le premier simulateur de golf indoor, en Touraine, ouvert à Langeais, par Jean-Jacques Bloin, passionné et golfeur amateur depuis de nombreuse années, mais penser à faire un parcours de 18 trous, lorsqu'on est chef d'entreprise, n'est pas toujours évident, faute de temps.

Golf indoor à Langeais - Golf et vous

C'est après avoir vu la série télé "Good Doctor" dans laquelle les comédiens jouaient au golf sur un simulateur dans leur bureau que l’idée lui est venue, il a même été jusqu'au Luxembourg et visité d'autres golf indoor pour trouver le meilleur produit sur le marché.

Le joueur va retrouver les véritables sensations du golf, avec son propre matériel ou le matériel qui peut être prêté, et jouera face a une toile de 4 x 3 mètres, qui reproduit un véritable parcours de 18 trous, la possibilité aussi de choisir son terrain de jeu avec 40 des plus célèbres parcours du monde, et avec la réalité virtuelle au centimètre près.

La technique est la même que sur un practice extérieur, les débutants comme les joueurs confirmés peuvent se faire plaisir, et il y a aussi 2 pros qui proposent des cours sur place sur rendez-vous.