La relance éco: La brasserie de l'Aurore, à Cormery, un savoir-faire local

La crise du covid 19 à largement modifié, les activités de la brasserie de l'aurore, avec l'annulation des événements et le report de certains autres, tout comme les fermetures des bras et restaurants qui ont toutefois depuis rouverts sous certaines conditions et qui donnent un peu d'espoir pour la reprise des ventes qui risquent toutefois d'être perturbées jusqu'à la fin de l'année.

Les gens avaient peu de se déplacer pour venir jusqu'à chez nous, même si nous étions ouverts considérés comme entreprise indispensable.

Brasserie indépendante en Touraine © Getty - John Peabody

Pour limiter "la casse"et poursuivre la vente de leurs bières, un service de drive avait été mise en place avec le respect des mesures de distanciation, et un service de livraison à domicile s'est organisé et les clients ont toutefois répondu présent, c'est ce que constate aussi Christèle directrice et créatrice avec son époux Emmanuel Alfaïa de la brasserie de l'aurore.

Des matières premières 100% francaises © Getty - 5m3photos

